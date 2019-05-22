تعمل فى عيد الفطر.. كيف تتواصل مع غرفة عمليات المساجد للإبلاغ عن الشكاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام أول وأهم أسباب النجاح فى أى عمل، ولا سيما الخطاب الدينى ودور العبادة التى تعد مؤسسة خدمية اجتماعية تخص الجميع وليست لفئة واحدة لتأثير خطابها، حيث تم تشكيل غرفية عمليات للمساجد لضبط العمل، والإبلاغ عن المخالفات كالتالى.. 1 - تشكيل غرفة عمليات المساجد والتى تباشر العمل فى الاجازات والأعياد. 1 - تشكيل غرفة عمليات المساجد والتى تباشر العمل فى الاجازات والأعياد. 2 - تتبعها لجنتى تنسيق ومتابعة مع المحافظات لضمان عدم الاضطراب. Advertisements 3 - تتلقى اتصالات هاتفية فى حالة وقوع مخالفات على الرقم(02/23926140​​). 3 - تتلقى اتصالات هاتفية فى حالة وقوع مخالفات على الرقم(02/23926140​​). 4 - هواتف أخرى: +20223926305 السويتش 5 - Fax : +20223928602 5 - Fax : +20223928602 6 - 20223931216 مركز المعلومات

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