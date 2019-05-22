شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن الموازنة الجديد لـ"الاتصالات".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت جملة اعتمادات مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى 2019/2020 بما يزيد عن 25 مليار جنيه، وفيما يلى نرصد 6 أرقام هامة عن موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: اعتمادات مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات فى العام المالى 2019/2020 بلغت 27 مليارا و144 مليونا و93 ألف جنيه. اعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات فى عام 2018/2019، تقدر بمليار و959 مليونا و623 ألف جنيه. تقدر الزيادة فى اعتمادات ديوان عام وزارة الاتصالات بـ25 مليارا و184 مليونا و470 ألف جنيه فى العام المالى الجديد عن عام 2018/2019 . تقدر جملة اعتماد الاستثمارات فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 لديوان عام وزارة الاتصالات، بـ26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه. تقدر جملة اعتمادات الاستثمارات فى موازنة العام المالى مقابل مليار و687 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2018/2019 . زادتا اعتمادات الاستثمارات فى العام المالى الجديد، بما يقدر بـ25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن اعتمادات العام المالى الجارى 2019/2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 أرقام هامة عن الموازنة الجديد لـ"الاتصالات".. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.