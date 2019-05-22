اجتماع السيسي مع مدبولي وتوجيهات تطبيق "التحول الرقمي".. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية، وأخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى يوجه الحكومة بالإسراع في خطوات تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يسهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير علي المواطنين، وتحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساعد على تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، علاوة على ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لمصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية أمس.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وذكر المتحدث أن وزير المالية أشار إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية ليحل محلها نظام الدفع الإلكتروني الجديد، وتم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.

وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أوضح الدكتور معيط أنه يجري العمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي على نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب إلكترونيا منذ بداية العام الحالي 2019، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية.

ونقلت "الأهرام" عن الوزير قوله إن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونيا يسهم في مكافحة التهرب الضريبي، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين على العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، كما أنه ييسر على الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبي، ويساعد على تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات، ويؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجه ضربة استباقية قوية لعناصر الجماعة الإرهابية في مدينة العريش، خلال مداهمة القوات بؤرتين إرهابيتين، أسفرت عن مقتل 16 إرهابيا، وإحباط مخططاتهم، لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، وضُبط بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش وعبوات متفجرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قطاع الأمن الوطني رصد عناصر البؤرتين الإرهابيتين، وتبين أنهما تخططان لاستهداف المنشآت الحيوية والشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش، فتمت مداهمتهما، وأسفرت المواجهات المسلحة مع العناصر الإرهابية عن مصرع 16 إرهابيا والعثور بحوزتهم على بنادق متنوعة وعبوات متفجرة، وحزام ناسف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "وزير الدفاع يلتقي عدداً من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى عدداً من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لإستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً، ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسي المعاهد العسكرية.

وأضافت "الأخبار" أن القائد العام استمع إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، وأكد على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية في التدريب والتأهيل.

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وأدار الفريق أول محمد زكي حواراً مع الضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، وشدد على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة مع الاهتمام بالمرؤوسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة.

وأشاد القائد العام بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة وطالبهم بالانتباه إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك في القفزات التنموية التي يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.

وأوصى القائد العام الدارسين بالاستمرار في البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كل المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلماً وحرباُ.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "3.879 تريليون جنيه ودائع بالبنوك" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن البنك المركزي أعلن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي "الحكومية وغير الحكومية" بنهاية فبراير الماضي بنحو 42 مليار جنيه لتسجل 3.879 تريليون جنيه مقابل 3.837 تريليون جنيه في يناير السابق له.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي ارتفاع الودائع الحكومية بقيمة 6.9 مليار جنيه لتبلغ 631.1 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 624.2 مليار جنيه بنهاية يناير.

وتوزعت الودائع الحكومية على العملة المحلية بقيمة 509.7 مليار جنيه بنهاية فبراير مرتفعة من 499.8 مليار جنيه في يناير، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 121.3 مليار جنيه مقابل 124.3 مليار جنيه في الشهر السابق له.

وفيما يتعلق بالودائع غير الحكومية، فقد سجلت ارتفاعا بقيمة 34 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي لتبلغ 3.247 تريليون جنيه مقابل 3.213 تريليون جنيه بنهاية يناير.

وأشار التقرير إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.492 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مرتفعة من 2.464 تريليون جنيه بنهاية يناير.. بينما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 755.7 مليار جنيه مرتفعة من 748 مليار جنيه في الشهر السابق له.

وتحت عنوان "نجاح فرق التطوير في علاج الامتحان الإلكتروني"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التربية والتعليم أكدت نجاح فريق المتابعة والتطوير التكنولوجي في التغلب على كافة المشاكل والعقبات التي ظهرت حتى الآن في منظومة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي.

وأكدت الوزارة أن الغالبية العظمي من الطلاب نجحوا في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية أمس بلا أي عقبات، مشيرة إلى أن بعض الطلاب الذين حاولوا الغش عبر موقع جوجل أثناء الامتحان تم خروجهم من السيستم أتوماتيكيا ليس لعيب في النظام نفسه كما يشيع البعض.

ولفتت "الجمهورية" إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي شهدت شكاوي من صعوبة أسئلة اللغتين الألمانية والفرنسية، بينما جاءت أسئلة الإسبانية والإيطالية سهلة ومباشرة حيث تمكن غالبية الطلاب من الامتحان إلكترونيا.. كما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا من أسئلة الامتحانات بعد بدء الامتحان.

وأكد الطلاب أنهم أدوا الامتحانات الإلكترونية دون تعطل في السيستم ولكن صعوبة الأسئلة لم يتعودوا عليها في الامتحان الإلكتروني الذي تناول أجزاء غير مباشرة.

وأعلنت الوزارة أن أي مشاكل أو أعطال تكنولوجية يتم مواجهتها على الفور من خلال فرق المتابعة ومسئولي التطوير التكنولوجي، وأوضحت أن التصحيح الإلكتروني بدأ أمس في أماكن تصحيح مجهزة بالتكنولوجيا وتم تدريب المعلمين الذين سيتولون تقدير الدرجات، مشيرة إلى أن التصحيح الورقي بدأ في المدارس الثانوي وتتم مراعاة الدقة وكل طالب سيحصل على حقه ومراعاة تعطل السيستم وعدم تمكن عدد من الطلاب من الامتحان إلكترونيًا.