فريق "نهضة بركان" يصل القاهرة لمواجهة "الزمالك" بنهائي الكونفدرالية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بعثة فريق نهضة بركان المغربي؛ لمواجهة نادي الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتواجد بالمطار، رئيس نادى الزمالك وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة لاستقبال الفريق المغربي، كما تواجد أمام صالة الوصول عدد من براعم نادي الزمالك حاملين الورود وأعلام مصر والمغرب، بالإضافة إلى المزمار البلدي والتنورة للتعبير عن حفاوة الاستقبال.

تقيم بعثة نهضة بركان اليوم الأول بأحد فنادق مصر الجديدة على أن تخوض مرانًا فى القاهرة، قبل أن تتوجه غدًا للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى موعد المباراة.

وتنظم إدارة الزمالك حفلًا خاصًا على شرف البعثة المغربية، خاصة بعد الحفاوة التى استقبلوا بها بعثة الزمالك فى مباراة الذهاب، التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، والتى انتهت لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد، لذا يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج بلقبه الأول في بطولة الكونفدرالية.