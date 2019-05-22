إلغاء بند الإجازات.. نظام جديد لصرف حوافز العاملين بالسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد الدكتور محمد حسين، مدير إدارة الموارد البشرية بالسكة الحديد، أنه تقرر صرف حوافز الجهود للعاملين بالهيئة بنظام جديد محكم.

وأضاف حسين لمصراوي: "النظام الجديد يعتمد على تقييم العامل من خلال عدة نقاط، بحيث لا يقل عن نسبة 75% للحصول على الحافز كاملا، وتقل قيمة الحافز كلما قل عن ذلك"، لافتًا إلى أنه يتم تحديد النقاط وفقا عدة شروط هي: (الحضور، والانضباط، وطاعة الأوامر في العمل، والجهود، والالتزام)، وأن الهدف من ذلك منح من يعمل بجد حقه، وفقا لتقرير من رئيس العمل المباشر.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بالسكة الحديد، أن صرف حافز الجهود يهدف للترغيب وليس الترهيب، وحال وجود تظلم من العامل، يرفع إلى رئيس العمل الأعلى، ويتم مراجعته من خلال لجنة أعلى.

من جانبه، أكد عبدالفتاح فكري، رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، أنه تم الاتفاق على إلغاء بند الإجازات من القائمة الاسترشادية لصرف حوافز الجهود.

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وكان حافز الجهود يُصرف بطريقة ثابتة في قطاعات ومتغير في أخرى، كما أنه لا يطبق سوى على العاملين في ورش الصيانة والإداريين.

وأوضح فكري، في تصريحات خاصة، أن هناك تعليمات استرشادية جديدة لصرف حافز الجهود للعاملين بالهيئة، وفقًا للنقاط المشار إليها.

ولفت إلى أنه التعليمات الاسترشادية كانت تتضمن "بند الإجازات" مضاف لتعليمات صرف حافز الجهود، إلا أنه ألغي بعد التواصل مع الدكتور محمد حسين، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تلبية لمطالب العاملين الرافضين للبند الذي يحرم العامل من حافز الجهود أو ينتقص منها عند غيابه يومين عن العمل في الشهر، لتصبح معاملتها وفقال للائحة العمل التي تنص على ضرورة حضور 22 يومًا بالعمل.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بالهيئة، إنه ليست كل الحوافز تصرف بتقرير المشرف والملاحظ، فهناك حوافز ثابتة لا يتم التدخل فيها وتصرف لجميع العاملين حسب الدرجة المالية "الحافز الوظيفي، الأجر الإضافي، وساعات العمل، العطلات والراحات، حافز الإثابة".