هبه تطلب الخلع: "جوزي رافض يركب تكييف في المطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "هبه" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "زوجي يرفض يركب لي تكييف في المطبخ".

وقالت "هبة. ز" 30 سنة ربة منزل: تزوجت منذ 4 سنوات من "محمود .ع" 36 طبيب تحاليل، ورزقنا الله بطفل عمره سنتان و7 شهور، والمشكلة أن زوجي تقليدي وحريص ويدعي أنه ليس بخيلًا بل ينفق بعقل.

وأضافت الزوجة: واجهة مطبخ المنزل "قبلي" وحار جدًّا طوال أشهر الصيف، وأنا أعاني من مرض الضغط، فطلبت من زوجي أن يقوم بتركيب تكييف بالمطبخ لأن أكثر وقتي أقضيه في المطبخ، ولكنه رفض وأخذ طلبي باستهزاء.

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وتابعت هبه: "والدي عرض على زوجي أنه يقوم بشراء التكييف حتى لا تحدث مشكلة، لكنه رفض وقال لوالدي بأسلوب ساخر (وهتدفع فاتورة الكهرباء كل شهر)".

واستكملت: "أخذت موقفًا من زوجي وقاطعته، وأضربت عن دخول المطبخ وأصبحت أطلب الطعام "دليفري" فزوجي رأى أن تكاليف الطعام "الدليفري" أكثر من مصاريف التكييف فتكلم معي أن أتحمل، ووعدني أنه سيقوم بتركيب التكييف الصيف القادم.

وأشارت الزوجة: في نهاية الشتاء طلبت من زوجي شراء التكييف لأن الأسعار أفضل في ذلك الوقت، فقال "مش وقته، في الصيف نشتريه"، وشعرت أنه كان يخدعني، أربع سنوات أتوسل إليه لتركيب التكييف، وقررت الانفصال حتى لو قام بتركيب التكييف.

وقالت هبه: أصبحت لا أستطيع مواصلة حياتي مع زوج يشعرني وكأنه في عمر الـ 60 سنة، فهو "كئيب ويضحك في المناسبات، وتركت المنزل وذهبت إلى أسرتي رفقة ابني، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 34 لسنة 2019 ، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها".