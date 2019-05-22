أبرزها "حسم 2 ولجان المقاومة الشعبية بكرداسة".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

ودفعت هيئة الإسعاف بثلاث سيارات إسعاف لعمل الإسعافات للمصابين على الفور.

الحكم على 70 متهمًا بقضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة 70 متهمًا بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

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كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها؛ وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازة مفرقات TNT، واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بالبدرشين

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بسبب النزاع على قطعة أرض بالبدرشين.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار ياسر فاروق التلاوي المحامي العام، قيام المتهمين" علاء عباس، ومحمود عبد الغفار، ومحمد عمر، وعمر محمد"، بقتل المجني عليه "أحمد السيد" عمدًا مع سبق الإصرار على أثر خلاف نشب بينهم وآخرين على ملكية إحدى الأراضي، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه.

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ثم قصدوا مسرح الواقعة، وقام الأول والثاني بإطلاق النار حال تواجد الثالث حاملًا سلاحًا للشد من أزرهم، فأصابوا المجني عليه إصابة أودت بحياته، مما شرع المتهمين في قتل عدد من غرائمهم المتنازعين على تلك الأرض.

محاكمة تشكيل إجرامي بتهمة الإتجار في البشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة تشكيل إجرامي تخصص في الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة بهدف تحقيقهم مكاسب مالية.

تضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام كل من علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة، عامل بموقف سيارات، ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة، جزار، وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة، 18 سنة، عامل بموقف سيارات، وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق، 19 سنة، عامل بموقف سيارات، في 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر، من بينهم الطفل بن لادن رجب وآخرين، بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول .

أوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدي.

وقف المجني عليه الطفل بن لادن 16 سنة، أمام رامي مصطفي وكيل أول النيابة، يقول إنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة، اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة، وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم، مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش كما اعتاد المتهمون على التعدي عليه وآخرين بالضرب، وإحداث إصابات ببعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء في حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال.