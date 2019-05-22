مصر | "زجاجة حبر أحمر وختامة".. مفاجآت جديدة حول ضبط 800 كيلو لحوم مستوردة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زجاجة حبر أحمر وختامة".. مفاجآت جديدة حول ضبط 800 كيلو لحوم مستوردة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة، حول واقعة ضبط 700 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص، بالجيزة، وتبين أن صاحب المخزن يجمع اللحوم المستوردة، والمنتهية الصلاحية، وختمها بواسطة قطعة " إسفنجية" ملونة بحبر أحمر غير صالح للاستهلاك البشري، وبيعها بالأسواق على انها لحوم بلدي.

كانت توصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى قيام "ع. ع"، 38 سنة، صاحب مخزن لحوم بدون تراخيص بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المجمدة المستوردة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وختمها باختام بانها لحوم بلدية على خلاف الحقيقة وإعادة طرحة في الأسواق مسببًا اضرار جسيمة بصحة المواطنين مستغلا اقبال المواطنين على تلك الأصناف خلال شهر رمضان المبارك بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومداهمة المخزن المشار إليه، ومصادرة اللحوم المتواجدة داخله.

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وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشى التموين والأغذية استهدف المخزن المتحرى عنه، وتمكنت القوات من القبض على صاحبه، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 700 كجم لحوم مقلدة وختامة، زجاجة حبر احمر

وفي ذات السياق وردت معلومات للواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع امن الجيزة، مفادها قيام س ا، 25 سنة، صاحب شادر جزارة بدون ترخيص والمقيم بدائرة قسم الجيزة بعرض وبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، تم استهدافه بحملة وضبط بداخل المحل 75 كجم لحوم بقرى ومقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.