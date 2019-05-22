مصر | "أم عبد الله" حققت أحلامها على حساب "السعودي".. كواليس سرقة مليون جنيه في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أم عبد الله" حققت أحلامها على حساب "السعودي".. كواليس سرقة مليون جنيه في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل سرقة خادمة مصرية الجنسية، معروفة بـ " أم عبد الله"، مليون جنية من شقة سعودي الجنسية، بمنطقة العجوزة، وتبين أنها كانت تتردد على الشقة محل الواقعة، لمساعدة الخادمة السيرلانكية المقيمة صحبة قاطنيها، في تنظيفها، ويوم الجريمة إستغلت عدم تواجد قاطني الشقة، فخدرت زميلتها السيرلانكية، وتوجهت لغرفة النوم، لسرقة 950 ألف جنيه كانوا متواجدين داخلها، وفرت هاربة.

وأوضحت التحريات إلى أن المعروفة بـ "أم عبد الله"، ذهبت بعد جريمتها، لاحد اقاربها لمساعدتها في الإختباء وإخفاء الـ 950 ألف جنيه، عقب تخلصها من هاتفها المحمول، كما تبين أنه ساعدها في شراء سيارة، ومصوغات ذهبية، وغيرهم.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مليون جنيه من شقة سعودي الجنسية، بمنطقة العجوزة، وتبين أن الخادمة وراء ارتكاب السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليها، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى الرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا بسرقة شقة سعودي الجنسية بدائرة القسم، وبإنتقال الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له، لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبين سرقة 950 ألف جنيه من غرفة النوم بالشقة، وبمناقشة صاحب الشقة إتهم الخادمة المصرية بالسرقة، مشيرا إلى أنها كانت تتردد عليه لتنظيف الشقة، وأنه لا يعلم عنها أيه بيانات سوى أنها معروفة بـ " أم عبد الله"، ورقم هاتفها المحمول، وتبين أنه "مغلق".

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، توصلت جهوده إلى أن المتهمة تدعي عواطف.م، في العقد الرابع من عمرها، كما تم التوصل إلى مكان إختبائها، وبإعداد مأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، تم القبض عليها، وبحوزتها جزء من المبلغ المسروق، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وشرائها مستلزمات بباقي المبلغ المشار إليه بمساعدة أحد أقاربها، وبإرشادها تم القبض عليه، وإعادة باقي المبلغ المسروق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

