شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «البحوث الإسلامية» تختتم أعمالها في المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية إلى مدن: العبور، الشروق وبدر أعمالها، الثلاثاء، وسط ترحيب كبير بوعاظ الأزهر الشريف على مدار 3 أيام.

أكد المجمع، في بيان، أن القافلة تناولت في لقاءاتها سبل الاستثمار الأمثل لهذه الأيام في العودة إلى الله، والتحلي بالأخلاق الحسنة وإرساء مبادئ السلم المجتمعي مع الناس، إضافة إلى دعوة الشباب للوعي بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، من خلال بيان النماذج المتميزة من الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.

أوضح المجمع أن اللقاءات ركزت على دور المرأة الحالي والمستقبلي لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية في بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التي تهمش دور المرأة، والحديث عن الانتصارات العظيمة في هذا الشهر المبارك، وضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن والدفاع عن مقدساته.