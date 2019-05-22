شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بلاغات للتحقيق فى الاعتداء على تظاهرات طلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت النيابة العامة 3 بلاغات من أولياء أمور طلاب في الثانوية العامة ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعدد من أفراد الشرطة والأمن الإداري في الوزارة؛ بسبب الاعتداء على الطلاب الذين نظموا تظاهرة أمام ديوان عام الوزارة ودواوينها في المحافظات بعد فشل الطلاب في تجربة امتحان «التابلت».

طالب أولياء الأمور بالإفراج الفوري عن أبنائهم المقبوض عليهم؛ حفاظًا على مستقبلهم حتى يتمكنوا من استكمال باقي أيام الامتحانات المقررة، وطالبوا بالتحقيق مع رجال الشرطة ممن ظهرت صورهم في الفيديوهات المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي أثناء الاعتداء والقبض على الطلاب أمام مقر الوزارة وبعض المحافظات.