تعرف كيف تحصل على 3 إعانات استثنائية من اتحاد المهن الطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصرف اتحاد نقابات المهن الطبية لأعضاء نقابة "الأطباء البشريين، الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، إعانات استثنائية. ويستعرض ”الخليج 365”، طرق الحصول عليها: (1) فى حالات المصائب الذى يتعرض لها عضو الاتحاد: (1) فى حالات المصائب الذى يتعرض لها عضو الاتحاد: - مبلغ الاعانة: 2000 جنيه ( بحد اقصى ) على دفعتين خلال العام - الاوراق: - صورة الرقم القومى للعضو - استمارة أ.ن - صورة الرقم القومى للزوجة - طلب الاعانة موجة من النقابة - اسباب طلب الاعانة - تقرير طبى اصل (2) إعانة العجز الجزئى أو الكلى: (2) إعانة العجز الجزئى أو الكلى: - مبلغ الاعانة: 1000 جنيه تصرف على اربع مرات بحد أقصى 4000 جنيه Advertisements - الاوراق المطلوبة: - صورة الرقم القومى للعضو - استمارة أ.ن - قرار العجز من القومسيون الطبى (أصل). (3) اعانة استثنائية لعمليات الزرع (كلى / كبد ) العمليات المتقدمة (3) اعانة استثنائية لعمليات الزرع (كلى / كبد ) العمليات المتقدمة - مبلغ الاعانة: 10000 جنيه - الاوراق المطلوبة: - صورة الرقم القومى للعضو - استمارة أ.ن - اصل التقرير الطبى - قرار المجالس الطبية المتخصصة - اصل تقارير ما بعد عمل الزرع

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