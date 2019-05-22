شكرا لقرائتكم خبر عن الأثار: بعثة من المعهد الفرنسى تبدأ التنقيب الشهر المقبل فى جرزا بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، إن بعثة من المعهد الفرنسى للآثار الشرقية برئاسة الخبير الأثرى روى لين، تقوم بأعمال حفائر فى منطقة جرزا بالفيوم خلال الشهر المقبل، وذلك للموسم الثالث على التوالى.

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ولفت الشورة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن منطقة آثار الفيوم شهدت خلال هذا الموسم عددًا من البعثات الأجنبية التى عملت فى المنطقة، مثل البعثة لألمانية، والتى عملت فى منطقة وطفة لمدة شهر، والبعثة الأمريكية الهولندية والتى عملت فى منطقة كوم أوشيم، والبعثة الفرنسية التى عملت فى منطقة غراب برئاسة الدكتورة مارين يويوت، واستمر عملها فى المنطقة لمدة شهر، بالإضافة إلى البعثة الفرنسية الإيطالية التى عملت فى أم البريجات لمدة شهرين برئاسة العالم الأثرى الدكتور كلاويو جالاتسى وتعمل بالمنطقة منذ عام 1988، وهذه البعثة كانت أقامت معرض لأهم الاثار التى استخرجتها فى المتحف المصرى خلال 4 فبراير حتى 4 أبريل الماضى، وضم 200 قطعة أثرية وافتتحه وزير الآثار.