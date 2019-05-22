اختناق 5 أشخاص في حريق عقار بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد: أصيب ٥ أشخاص بحالات اختناق إثر حريق نشب بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم المرج. تلقت غرفة عمليات القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بعقار مكون من 6 طوابق. ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء، وتواصل محاولات السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

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