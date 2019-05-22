"صحة الجيزة": ضبط أدوية مهربة داخل صيدلية بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت إدارة الصيدلة بمحافظة الجيزة، إجراء حملات تفتيش مفاجئة على الصيدليات ومخازن الأدوية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من انضباط تقديم الخدمة الطبية.

وقالت إدارة الصيدلة، في بيان اليوم، استجابة لشكاوي المواطنين بمنطقة المهندسين، جرى تنفيذ حملة تمكنت من ضبط إحدى الصيدليات عدة مخالفات منها: وجود أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون قمع الغش والتدليس.

كما تبيّن للجنة التفتيش ممارسة العمل بدون تواجد صيدلي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأكد البيان، تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة للعرض على النيابة، بالتنسيق مع الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وإشراف الدكتورة داليا عبد الفضيل مدير عام ادارة الصيدلة بالجيزة.