"السكة الحديد": تنظيف القطارات من الحشرات والفئران ضمن خطة تحسين الخدمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إلغاء الإجازات للقيادات ومديري المواقع، وتكثيف العمل على مدار 24 ساعة، ضمن خطة الطوارئ التي تنفذها هيئة السكك الحديدية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وقال حتاتة في تصريحات لمصراوي، إنه تقرر تخفيف إجازات العمال إلى 25%، والعمل بالمواقع بقوة 75% من العمالة، مع إعداد غرفة للعمليات والطوارئ، وتوزيع نطبشيات على قيادات الشركة.

وأضاف أن "الشركة شكلت لجنة لمحاربة الفئران والحشرات تضم 30 شخصًا "مهندين زراعيين وفنيين كيميائيين" لاتخاذ الاساليب الحديثة لتعقيم العربات جرارات القطارات، قبل انطلاق القطار".

وأوضح "حتاتة" أن وحدة مكافحة الحشرات والفئران، تعقم المطابخ والحمامات داخل القطارات وبين فواصل العربات والأماكن التي يصعب الوصول إليها، حتى تبدو القطارات في أفضل حال، وبصورة لائقة أمام الركاب.

ووجه حتاتة، العمال، ببذل المزيد من أعمال النظافة، والتشديد على رفع مستوى المحطات، بالتنسيق مع ناظر المحطة ومشرف القطار، موضحا أنه يستقبل الشكاوى عبر خدمة "واتسآب" على الرقم (01007976655).