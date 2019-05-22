بالأرقام.. تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- شيماء مرسي:
أعلن وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، الأسعار الجديدة للكهرباء والتي ستطبق ابتداء من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقا لإعادة هيكلة الأسعار.
يأتي ذلك ضمن خطة بدأت الوزارة تطبيقها في 2014 لرفع دعم الكهرباء، وتستمر حتى 2022.
وينشر الخليج 365 فيديوجرافيك عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء:
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