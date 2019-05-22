نقيب الصحفيين: تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تطبيق الزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% بدءًا من شهر مايو الجاري، لتصل قيمته بعد الزيادة إلى 2100 جنيه.

وقال رشوان - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - "تنفيذا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم، يسعدني إبلاغكم كما يسعدني إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي مع باقي زملائهم من أعضاء النقابة".

وتوجه رشوان بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءا من الشهر الحالي.