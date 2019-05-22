مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. العثور على جثة مسنة وإخلاء سبيل المحامي محمد فرحات وحريق بمركب نيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. العثور على جثة مسنة وإخلاء سبيل المحامي محمد فرحات وحريق بمركب نيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت إنتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة " الخليج 365" أبرز تلك القضايا وجاءت عالنحو التالى.

1- العثور على جثة مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة، مسنة، مقتولة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وبالفحص تبين أنها مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسمها.

2- السيطرة على حريق شب بمركب نيلي في الحوامدية

وسيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمركب نيلي بمركز الحوامدية، حال إجراء الصيانة بها، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

3-مباحث الجيزة تكشف مفاجآت حول العثور على جثة مجهولة بنفق الهرم

كما كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشخص المجهول الهوية، الذي عثر على جثته في حالة تعفن بنفق الهرم، كان يحاول سرقة الكابلات الكهربائية، المتواجدة بالمكان، ولقى مصرعه صعقا بالكهرباء حال سرقته، كما تبين أنه مر على وفاته أكثر من 5 أيام.

Advertisements

4- إخلاء سبيل المحامي محمد فرحات بعد ورود التحريات بنفي تهمة التزوير عنه

وقررت غرفة مشورة جنح مستأنف الجمالية والمنعقدة بجمع محاكم زينهم قبول الاستئناف المقدم من المحامي محمد فرحات على أمر حبسه الاحتياطي 15 يوما على ذمة القضية رقم 2001 لسنة 2019 إداري عابدين، وأمرت بإخلاء سبيلهبكفالة مائة ألف جنية على ذمة القضية بعد ورود تحريات الأموال العامة التى أكدت عدم صحة الواقعة ونفى الإتهام الموجه ضده بالتزوير.

5- "تستخدم في عمل الحواوشي".. كواليس ضبط 100 كيلو لحوم حمير داخل مطعم شهير بحلوان

ونجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 100 كيلو جرام من لحوم الحمير، مفرومة ومعدة للاستخدام في عمل الحواوشي للمواطنين، داخل أحد المطاعم الشهيرة، بدائرة القسم.

6-"الداخلية" تنفي فرض غرامات على المتأخرين عن تجديد رخص السيارات

كما نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تردد في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة "المعلومات الدولية" الإنترنت، بشأن قيام وزارة الداخلية بإلغاء مدة الشهر الممنوحة لتجديد تراخيص السيارات عقب انتهاء مدتها أو فرض غرامات مالية على رخصة السيارة عن كل يوم تأخير عقب انتهاء ترخيصها.

