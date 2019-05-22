مصر | "ولع في شقة جاره ورمى نفسه من الدور السابع".. التحريات تكشف عن تفاصيل مشاجرة مسجل خطر بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ولع في شقة جاره ورمى نفسه من الدور السابع".. التحريات تكشف عن تفاصيل مشاجرة مسجل خطر بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل إلقاء مسجل خطر نفسه من الطابق السابع، بأحد العقارات بمنطقة الوراق، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتبين أنه كانت نشبت مشاجرة بين المتوفي، وجاره بسبب خلافات الجيزة.

وأوضحت التحريات أن المتوفي قام بإلقاء زجاجات المولوتوف على شقة جاره، ماتسبب في إحتراق الشقة، مشيرة إلى أن " الجار" أبلغ قسم شرطة الوراق، وحال وصول سيارة الشرطة، وسماع " المسجل خطر" صوت سرينة السيارة، ألقى بنفسه من الطابق السابع، ليسقط على الأرض جثة هامدة، مصابا بكسور وكدمات متفرقة بجسمه، إثر إرتطامه بالأرض.

وكان ورد إخطارًا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد خالد كامل مامور قسم شرطة الوراق، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بتشاجر مسجل خطرمع جاره، وإلقاء زجاجات مولوتوف على شقته، ما تسبب في إحتراق الشقة.

وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث القسم، وفور وصوله المكان عثر على جثة المشكو في حقه، ملقاه على الأرض، وتم التحفظ على الجثة، وسؤال شهود العيان على الواقعة، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة لتباشر التحقيقات.

