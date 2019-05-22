أخبار مصر | ننشر حياة صاحب القصر... وصي العرش المنفي إلى أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حياة صاحب القصر... وصي العرش المنفي إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائمًا ما نسمع عن قصر الأمير محمد علي في منطقة المنيل، ويتحدث الكثيرون عن القصر ومعماره وزخارفه ونقوشه، ولكن ماذا عن المنشئ؟

يذكر أن متحف قصر الأمير محمد علي قام بإطلاق معرض صور فوتوغرافية يتحدث عن حياة الأمير وهواياته وأصدقاؤه وحياته الشخصية.

وعن المعرض يقول الدكتور ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل إنه يبدأ بميلاد الأمير وتعريف بحياته، فقد ولد الأمير محمد علي توفيق في عام 1875 م، ووالده هو الخديو محمد توفيق الأول، والذي حكم مصر في الفترة 1879 و1892 ميلادياً، وهو سليل، أسرة محمد علي الكبير، ووالدته هى الأميرة أمينة إلهامي وهي أيضاً سليلة أسرة محمد علي الكبير.

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وأضاف بدوي أنه كان الشقيق الأصغر للخديو عباس حلمي الثاني الذي حكم مصر ما بين 1892 ميلاديًا و حتى عام 1914م حين تم عزله من قِبل الإنجليز .

وأشار بدوي إلى أن شخصية الأمير كانت تتسم بالثقافة العالية والسفر والترحال الدائم، كما كان محبًا للفن وعُرف عنه شغفه بإقتناء التحف والأعمال الفنية المتميزة وله أيضًا العديد من المؤلفات بلغات مختلفة، كما كان محمد علي وليًا للعهد لعرش مصر والسودان مرتين، وكانت الفترة الأولى ما بين عام 1892م حتى عام 1899م، والفترة الثانية من عام 1936م وحتى عام 1952م.

وحتم بدوي تصريحاته أنه بعد وفاة الملك فؤاد الأول عام 1936 أصبح الأمير وصيًا للعرش للملك فاروق والذي كان يبلغ من العمر حينها 16 عاما فقط، وعزل الملك فاروق من حكم مصر في يوليو 1952 م من قبل مجلس قيادة الثورة، وقد تم في يونيو 1953 إعلان مصر جمهورية، وقضى الأمير محمد على توفيق ما تبقى من حياته في المنفى وتوفي في لوزارن في سويسرا عام 1955م، ويبقى قصر المنيل وحدائقه شاهدًا على إرِثهِ الباقي للشعب المصري.