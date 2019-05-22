شكرا لقرائتكم خبر عن 16 تحذيرًا ونصيحة من «الدفاع المدني» لمواجهة الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة نصائح وتحذيرات تزامنًا مع ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، والتي تصل إلى 47 و50 درجة مئوية، فضلًا عن ظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو على معظم المناطق.

أهابت المديرية بالمواطنين أصحاب السيارات إخلاء مركباتهم من:

1- المواد الغازية.

2- القداحات.

3- المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).

6- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

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8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

ونصحت المديرية بـ:

1-الانتباه من العقارب والثعابين؛ فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

2- الإكثار من شرب الماء والسوائل.

3- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

4- الحرص على عدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس.

5- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات الذروة.

6- البعد عن أشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهرا.

7- وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.