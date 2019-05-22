شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: زيادة البدل بدء من مايو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تنفيذًا لوعده بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، بدءً من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة، يوليو القادم، فإنه سيتم تطبيق هذه الزيادة بدءً من شهر مايو الجاري.

أضاف، فى بيان، مساء الثلاثاء: «يسعدنى إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنًا نسبة الزيادة بدءًا من شهر مايو الحالى مع باقى زملاءهم من أعضاء النقابة، ولا يسعنى في النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءً من الشهر الحالى».