شكرا لقرائتكم خبر عن صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حكومى، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر مايو الجارى، بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ﻭأنه تم صرف سلع مدعمة بقيمة تقرب من 3 مليارات جنيه حتى الآن من مقررات الشهر الجارى .

وأضاف التقرير، أنه جارى إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين، على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين، على أن يجد المواطن السلع التى يريدها، بحيث يتم طرح السلع التى يقبل المواطنين على صرفها من خلال البطاقات بكميات كبيرة من خلال بقالين والتموين ومنافذ مشروع "جمعيتى"، وذلك لتفادى طرح السلع بدون معرفة مدى الإقبال فى الحصول عليها من جانب المواطنين، حيث تحرص الحكومة على توفير المنتجات وفقا لاحتياجات أصحاب البطاقات.

كما يتم أيضًا السماح لمن تم حذفهم من البطاقات التموينية بالمرحلة الأولى، والثانية على اعتبار أنهم من الفئات غير المستحقة للدعم، وفقا للمعايير التى وضعتها الوزارة، بالاستمرار بصرف الخبز المدعم دون السلع التموينية، كما تلقت الوزارة تظلمات المحذوفين فى المرحلتين وتم ادراج من ثبت استحقاقه الدعم، ضمن منظومة صرف السلع، لتمكنهم من صرف المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، حيث تم الحذف فقط من المقررات التموينية دون الخبز .

على جانب اخر، يواصل الموقع الإلكترونى "دعم مصر" تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية خاصة المستبعدين من المرحلة الثالثة ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، وذلك بالتوازى مع استمرار استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقا للقواعد لمن ليس له بطاقات، وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات، بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى.