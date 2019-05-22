تعرف على النصائح الغذائية لتجنب آثار ارتفاع درجات الحرارة × 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان المواطنين بمجموعة من النصائح الغذائية لتجنب التأثيرات الخطرة لارتفاع درجات الحرارة. الخليج 365 يستعرض النصائح الغذائية لتجنب الآثار السلبية لارتفاع درجة الحرارة: الخليج 365 يستعرض النصائح الغذائية لتجنب الآثار السلبية لارتفاع درجة الحرارة: 1- شرب الماء بكثرة. 2- الإقلال من تناول الشاى والقهوة لدورهما فى الإكثار من إدرار البول. 3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه التى بها آلياف. Advertisements 4- تجنب تناول المشروبات الساخنة مؤقتًا وقت الذروة. 5- استبدال العصائر بالماء. 6- تجنب الطعام المقلى والاعتماد على المشويات. 7- الإقلال من الحلويات والدهون.



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