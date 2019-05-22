شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير دفاع تميم يستنجد بتركيا لإنقاذ "تحالف الشر الثلاثى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات متلاحقة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، جعلت من تنظيم الحمدين يعيش وضعا صعبًا، بعدما تتجه الإدارة الأمريكية إلى معاقبة إيران عسكريا، من خلال ضربة توجهها إلى نظام الملالي، الأمر الذي دفع تميم بن حمد إلى إرسال وزير دفاعه خالد بن محمد العطية إلى تركيا.

وبحسب تقرير بثته قناة "مباشر قطر، فإن الزيارة التي التقى فيها العطية يوم الجمعة 17 مايو الجاري وزير الدفاع التركى خلوصي أكار، حاول من خلالها أن يجد مخرجا لأزمة تميم بن حمد، حال نشوب مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن استعدادات الإدارة الأمريكية تتزايد بشكل متسارع إلى هذه المواجهة المرتقبة.

يأتي توجه وزير دفاع تميم إلى تركيا، انطلاقا من محاولة الدفاع عن عدم انهيار تحالف الشر الثلاثي الذي يجمع الدوحة مع أنقرة وطهران، لا سيما أن تنفيذ الضربة الأمريكية سوف يضعف من قوة هذا التحالف الذي يعاني من عدة أزمات على المستوى السياسي والاقتصادي.