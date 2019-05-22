شكرا لقرائتكم خبر عن "كويكب" ضخم سيعبر بسلام قرب الأرض السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الراصدين للسماء لمراقبة عبور الكويكب المزدوج 1999 KW4 قرب الكرة الأرضية، حيث سيقع فى أقرب نقطة من الأرض يوم السبت المقبل 25 مايو الجارى عند الساعة (11:05 مساء بتوقيت غرينتش) على مسافة أمنه تبلغ 5,182,015 كيلومتر أو حوالي 13.5 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، ما يعني لا يوجد خطر لاصطدامه بنا، وستكون فرصة لمرقبة تلك الصخرة الفضائية الضخمة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكويكب 1999 KW4 عبارة عن نظام ثنائى يضم صخرة رئيسية عرضها حوالي 1.5 كيلومتر في حين أن الصخرة الأخرى المرافقة بعرض (0.5 كيلومتر) تسمى "تابع" أو "قمر" أو " كويكب ثانوى" يدور حول الكويكب الرئيسي.

وتابع التقرير، أن الكويكب يتحرك بسرعه عالية 77.446 كيلومتر بالساعة بالنسبة للأرض، هذه السرعة إلى جانب حجمه سوف تسمح للراصدين بمشاهدته وهو يتحرك أمام النجوم ، علما بأن هذا الكويكب لن يكون مشاهدا بالعين المجردة ، ولكن يمكن رؤيته بسهوله من خلال تلسكوب ذات أقطار تبدأ من 8 بوصات أو أكبر حيث سيصل لمعانه الظاهري عند اقترابه (+12) ما يعني أنه خافت جدا.

وأوضح التقرير أن أفضل تقنية لتحديد موقع الكويكب هو توجيه التلسكوب الإلكتروني إلى نجم معروف بأنه سيقع في مسار ذلك الكويكب وانتظار ظهور الكويكب حيث سيبدو مثل نقطة ضوئية بطيئة الحركة للغاية بالنسبة للراصد.

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وأشار التقرير إلى أنه من المقرر القيام بأرصاد راداريه للكويكب من مرصد (أريسيبو) في بورت ريكو في الفترة من 29 مايو إلى 7 يونيو ، وسوف يدرس أيضا بإستخدام رادار (غولد ستون) التابع لوكالة الفضاء ناسا في الفترة من 26 إلى 31 مايو .

وأكد التقرير أنه لعل أبرز ما يثير الاهتمام حول الكويكب 1999 KW4 هو شكله المفلطح مع سلسلة من التلال الإستوائية ، على غرار الكويكب (بينو) والكويكب (ريوغو)، وتشير الأرصاد التلسكوبية إلى أن الكويكب الثانوى أو (قمر الكويكب) يدور حول الكويكب الرئيسي كل 16 ساعة من على مسافة 2.6 كيلومتر.

يذكر أنه تم إكتشاف الكويكب 1999 KW4 من خلال منظومة (لاينر) لمسح السماء في نيومكسيكو عام 1999 وتم تصنيفه كجسم قريب من الأرض ووضع على قائمة الأجسام محتملة الخطورة "كإجراء احترازي روتيني" ، إلا أن هذه الصخرة معروف مدارها ولا تشكل أي خطر على الأرض ، وبعد اقتراب الكويكب في 25 مايو لن يقترب من الأرض كويكب بنفس حجمه أو اكبر من هذه الصخرة الفضائية حتى العام 2027.

جدير بالذكر بأن الكويكب 1999 KW4 سوف يقترب من جديد من كوكبنا في 25 مايو 2036 .