شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية تتلقى 4 عروض لتوريد الأرز فى مناقصة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية، تلقت، الثلاثاء، أربعة عروض لتوريد أرز هندى وصينى وفيتنامى فى مناقصة عالمية. وكانت الهيئة، ذكرت فى السادس من مايو، أنها تسعى لشراء أرز أبيض بنسبة كسر تتراوح بين 10 و12%، للوصول فى الفترة بين 25 يوليو و20 أغسطس، فيما يتعين على مقدمى العروض أن يقدموا عينات كى تختبرها وزارة الزراعة. Advertisements

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