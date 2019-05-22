شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتى يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات، في زيارة لمصر لبحث سبل دعم التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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