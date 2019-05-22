محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

ودفعت هيئة الإسعاف بثلاث سيارات إسعاف لعمل الإسعافات للمصابين على الفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.