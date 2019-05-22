معاينة جريمة "عجوز بولاق": جثة ممزقة بـ6 طعنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
يكثف ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات العثور على سيدة عجوز مقتولة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور.
تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على سيدة مقتولة.
كشفت المعاينة أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 7 سنة، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار 6 طعنات متفرقة بالجسم.
ويعكف الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونيه النقباء كريم عبد الرازق وأحمد مندور وهشام شهاب على فحص علاقات المجني عليها وآخر مشاهدات لها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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