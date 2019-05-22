أخبار مصر | قافلة "البحوث الإسلامية" تختتم عملها بعد ثلاثة أيام بالمدن الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة "البحوث الإسلامية" تختتم عملها بعد ثلاثة أيام بالمدن الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي إلى المدن الجديدة اليوم عملها؛ حيث انتشر وعاظ الأزهر الشريف على مدار ثلاثة أيام في مدن: العبور، الشروق، بدر، وشهدت القافلة ترحيبا وإقبالا كبيرا من جانب المواطنين.

تناولت القافلة في لقاءاتها سبل الاستثمار الأمثل لهذه الأيام في العودة إلى الله والتحلي الأخلاق الحسنة وإرساء مبادئ السلم المجتمعي مع الناس، بالإضافة إلى دعوة الشباب للوعي بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، من خلال بيان النماذج المتميزة من الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.

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كما ركزت اللقاءات على دور المرأة الحالي والمستقبلي لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية في بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التي تهمش دور المرأة.

وتناولت اللقاءات أيضا الحديث عن الانتصارات العظيمة في هذا الشهر المبارك، وضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.

كما أكدت اللقاءات على ضرورة الاستفادة من رمضان في تنمية قيم الرحمة والتكافل والتعاون وأثرها في استقرار المجتمع، وإشاعة روح التراحم والتعاون بين الناس.