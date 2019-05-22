انت الان تتابع عمرو خالد: «حسبي الله ونعم الوكيل» تنجيك من كل خطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الداعية الإسلامى عمرو خالد

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إنه عندما يشعر الإنسان بالعجز وقلة الحيلة في مواجهة مشكلة ما أو مأزق صعب، فإنه ليس أمامه إلا أن يلجأ إلى الله تعالى، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهو من سيتدبر أمره، مضيفا أن "حسبي الله ونعم الوكيل" كانت هي المنجية لنبي الله إبراهيم عليه السلام حين ألقي به في النار، فعن حديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- : "حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل".

وفي الحلقة السادسة عشرة من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، التي خصصها للحديث عن ذكر "حسبي الله ونعم الوكيل"، يدعو خالد الإنسان إلى العيش بهذا الذكر، وألا يدعه يفارق لسانه في كل أحواله وفي جميع أمره، حتى يحظى بالمدد الإلهي من رب الكون الذي يخضع بكل ما فيه لملك الله وسلطانه. وتساءل: "هل جربت قبل ذلك