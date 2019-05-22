وزير الدفاع يلتقي طلبة المعاهد العسكرية

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في إطار المتابعة المستمرة لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة. حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسى المعاهد العسكرية.

واستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، مؤكداً على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور الذى يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية فى التدريب والتأهيل.وأدار الفريق

واستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، مؤكداً على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور الذى يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية فى التدريب والتأهيل. وأدار الفريق أول محمد زكى حوارًا مع الضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات مؤكداً على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة مع الاهتمام بالمرؤوسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة. Advertisements اقرأ أيضا| بدء التشغيل التجريبي لمحور محمد نجيب بعد تطويره وأشاد القائد العام بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة وطالبهم بالانتباة إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك فى القفزات التنموية التى يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.

وأوصى زكي الدارسين بالاستمرار فى البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التى تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلماً وحربًا. اقرأ أيضا| القوات المسلحة: مقتل 47 تكفيريا.. واستشهاد 3 جنود حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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