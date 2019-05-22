شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الدعم: 61 سيارة جديدة لخدمة العملية التعليمية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن تسليم عدد 61 سيارة جديدة؛ «28 سيارة مينى باص، 6 سيارة ميكروباص، 27 سيارة نصف نقل شاسيه طويل» للمديريات، وذلك في إطار المرحلة السابعة من مشروع إحلال أسطول السيارات المتهالكة في جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وقال الصندوق في بيان، الثلاثاء، إنه جارى حاليا البدء في تنفيذ المرحلة الثامنة لتوزيع عدد 11 سيارة دوبل كابينه، 11 سيارة ميكروباص، 2 سيارة مينى باص، وسيارة نصف نقل شاسيه طويل على أن يتم الإنتهاء من توزيعها قبل نهاية العام المالى الحالى.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس مجلس إدارة الصندوق، قد وافق على تحديث أسطول السيارات في جميع المديريات والإدارات التعليمية، خاصة في المناطق النائية التي تعانى من وجود سيارات متهالكة يصعب تسيير الأعمال من خلالها إضافة إلى صعوبة نقل المعلمين والطلاب في المناطق النائية.