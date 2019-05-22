شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا للإفراج عنهم.. وصول معصوم مرزوق ورائد سلامة والقزاز لقسم الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل كل من السفير معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة، لأقسام الشرطة التابعين له في القاهرة والجيزة، تمهيدًا لإخلاء سبيلهم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

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وتضمّن قرار النيابة العامة أيضًا، إخلاء سبيل كلا من: عبدالفتاح نبيل، نرمين حسين، و2 آخرين.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، تهمة «المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها» و«تلقي تمويلات بغرض الإرهاب» و«المشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية».

وقال مصدر قضائي، إن القضية لم يتم التصرف فيها بالحفظ، أو بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية، إذ تواصل النيابة التحقيق فيها حتى الآن.