شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للتأمين» تعتمد التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات الشركات التابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الجمعيات العمومية العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، التشكيلات الجديدة لمجالس إدارة شركات «مصر للممتلكات- مصر لتأمينات الحياة- مصر لإدارة الأصول العقارية»، بالإضافة لتعيين مؤمن مختار، رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة شركة «مصر للتأمين»، وعضوًا منتدبًا، وعلاء أحمد على، عضوًا منتدبًا للشؤون المالية والاستثمار، وأبقت جمال صقر، عضوًا منتدبًا للتأمين، بالإضافة لباقى أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة «مصر لتأمينات الحياة» على التجديد للدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيسا للمجلس وعضوا منتدبًا، وتعيين محمد مصطفى، عضوا منتدبا للشؤون الفنية، بالإضافة لأعضاء المجلس المنتخبين، كما وافقت الجمعية العمومية لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، على تعيين عبدالناصر محمد طه، رئيسًا للمجلس وعضوًا منتدبًا، بالإضافة للأعضاء المنتخبين.

وعقدت مجموعة «مصر القابضة للتأمين»، برئاسة باسل الحينى، أمس الأول، الجمعيات العمومية العادية للشركات التابعة، لاعتماد الموازنات التقديرية للعام المالى المقبل، بحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

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وقال «الحينى» إن شركات المجموعة تستهدف توطيد استخدام التكنولوجيا على جميع المستويات خلال الفترة المقبلة بأحدث النظم، وتطبيق منظومة متكاملة للتطوير المؤسسى، مشيرا إلى أهمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وتطوير العقارات التاريخية.

وشدد على أهمية التوسع الجغرافى أو على مستوى الأنشطة، حيث تجرى دراسات داخل المجموعة حاليًا لتحديد التوجه للتواجد بالسوق الأفريقية، بالإضافة لدعم المصدرين والمستوردين المصريين.

وأشار إلى تنويع الأنشطة من خلال دراسة إنشاء شركات جديدة في مجالات التأمين التكافلى «حياة»، والتأمين الطبى والتأجير التمويلى، والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.

وحول تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية على شركات التأمين التابعة للقابضة بالبورصة، أضاف أن الشركة القابضة ليست صاحبة القرار في الطرح، ونعمل على تطوير وتحسين العمل بالشركات.

وكشف عن عقد اجتماع مع رؤساء بنوك «الأهلى المصرى- مصر- الاستثمار القومى»، لبحث مصير الاستثمارات المفتتة سواء بالتبادل أو الاستحواذ، وأن شركة مصر للتأمين لديها محفظة دولارية تقدر بنحو 800 مليون دولار، مؤكدا أن القابضة تدير استثمارات المجموعة بما يحقق المصلحة والعائد، كما تدرس المجموعة إنشاء شركة تأمين طبى متخصصة، بالإضافة لمحادثات مع بنوك «مصر- الأهلى- القاهرة» لضمان مدفوعات المصدرين لإفريقيا، بالتعاون مع شركات إعادة التأمين لضمان مخاطر عدم السداد، وهناك دراسات لتحسين نشاط فروع شركة مصر للتأمين في الكويت وقطر.