شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من وزير الكهرباء عن الأسعار الجديدة لشرائح التيار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن دعم الكهرباء في 2011 كان كبيرًا، وهذا الأمر كان يكلف موازنة الدولة الكثير، لذلك اتخذت الدولة قرارًا برفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء، وكان من المقرر رفع الدعم نهائيًا بحلول 2019.

وتابع «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الدولة قررت تأجيل رفع الدعم نهائيًا 3 سنوات، مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، للتخفيف عن المواطنين.

وذكر أن المواطن الذي كان يستهلك 50 كيلو وات كان يدفع 12 جنيهًا، وبعد رفع الأسعار سيدفع 16 جنيهًا، ومن يستهلك 100 كيلو وات سيدفع 37 جنيها بعد الزيادة، ومن يستهلك ألف وات في الشهر وهي أكبر شريحة الزيادة عليه 93 جنيهًا فقط.