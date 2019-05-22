شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى زيمبابوي لمواجهة آثار الإعصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي، صباح الثلاثاء، طائرتيّن عسكريتيّن نقلتا المساعدات المصرية المُقدَّمة إلى زيمبابوي الشقيقة، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني ونائبته من الجانب الزيمبابوي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من كل من وزارة الخارجية وقوات الدفاع الجوي الزيمبابوية.

وألقت نائبة وزير الحكم المحلي كلمة أعربت فيها عن امتنان وشكر بلادها للمساعدات المصرية، مؤكدةً على العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين وأهمية العمل الإفريقي المشترك لمواجهة تلك التحديات.

كما أكد السفير المصري في زيمبابوي خلال كلمته على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب زيمبابوي الشقيق، مشيرًا إلى الدعم المصري الدائم لزيمبابوي وكافة الأشقاء في إفريقيا.