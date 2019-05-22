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دورة رمضانية لخماسي كرة القدم للأيتام في القليوبية

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دورة رمضانية لخماسي كرة القدم للأيتام في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية ، مساء الثلاثاء، دورة رمضانية لخماسي كرة القدم للأيتام بالقليوبية، بمشاركة 8 فرق، إذ فاز بالمركز الأول، فريق شبين القناطر، والمركز الثاني، مركز شباب كفر الجزار.

وبحسب بيان، حضر ختام اللقاءات الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، ووليد الفرماوى، وكيل المديرية للرياضة، وبحضور ممثلي عن وزارة الشباب والرياضة الدكتورة غادة جمال الدين والكابتن أحمد شعبان.

دورة رمضانية للأيتام في القليوبية
دورة رمضانية للأيتام في القليوبية
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