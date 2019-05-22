شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ورفع كفاءة جزء من حرم جامعة القاهرة المتهالك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تجديد ورفع كفاءة جزء كبير من الحرم الجامعي المتهالك، خاصة في مباني القبة والساعة وكليتي الآداب والحقوق وأسوار وبوابات الحرم.

قال «الخشت» إنه لا تزال هناك أجزاء كبيرة نتحرى الوقت المناسب للعمل بها حتى لا تتأثر عملية تدفق الطلاب على العملية التعليمية، مشيراً إلى استئناف العمل بقوة في المرحلة الثالثة بعد الامتحانات مباشرة.

وأضاف أن الفنيين بدأو العمل في شهر رمضان وأيام الإجازات حتى لا يعيقون حركة الطلاب، موضحاً أن الخطوة المقبلة ستغطي الأقسام البعيدة عن التجمعات وحركة السير.

تجديد ورفع كفاءة جزء من حرم جامعة القاهرة المتهالك

تجديد ورفع كفاءة جزء من حرم جامعة القاهرة المتهالك

تجديد ورفع كفاءة جزء من حرم جامعة القاهرة المتهالك