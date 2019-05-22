شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 97% من طلاب أولى ثانوي أدوا الامتحان الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 585.980 طالبا وطالبة امتحان الصف الأول الثانوي، لمادة اللغة الأجنبية الثانية، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وبحسب بيان، الثلاثاء، شهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في التاسعة صباحًا، واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%، من إجمالي مستهدف 389.641 طالبا في 1760 مدرسة، فيما أدى 147.433 طالبا الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الواحدة ظهرًا، واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 45.432 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96.87٪، من إجمالي مستهدف 46.899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 11.105 طلاب وطالبات الامتحان ورقيًا.

Advertisements

وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما تلقت الغرفة شكوى بأن مدير إحدى المدارس بالنزهة أبلغ الطلاب بعدم إحضار التابلت معهم، وعلى الفور تم التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا للطلاب، وتم استدعاء مدير المدرسة للتحقيق معه.

ورصدت غرفة المراقبة التكنولوجية في إحدى مدارس الجيزة زيادة في عدد المستخدمين على السيستم الإلكتروني وبعد التحقيق الفوري تبين دخول عدد من الطلاب إلى السيرفر عن طريق هواتفهم المحمولة، والتي دخلوا بها خلسة إلى اللجان، وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ المديريات بأن وجود الموبايل مع الطالب مخالفة يعاقب عليها الطالب ورئيس اللجنة وأمن اللجنة.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين، الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، وتؤكد أنه سيتم اعتبار الصف الأول الثانوى تدريبي لجميع الدفعات وليس دفعة العام الحالي فقط.