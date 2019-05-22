شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: نرفض أي وقفات احتجاجية ضد نظام التعليم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رفض الاتحاد لأي تظاهرات أو دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية، اعتراضًا على نظام التعليم الجديد المعروف بـ«الثانوية التراكمية».

وناشدت عبير، في تصريحات صحفية، أولياء الأمور بعدم الاستجابة والانسياق لمثل هذه الدعوات التي تعبر عن رأي أصحابها فقط، وتهدف للفوضى وعدم استقرار البلاد، إذ قالت: «إحنا أولياء أمور وأمهات هدفنا مصلحة أولادنا ومصلحة البلد، ولو في أي سلبيات في نظام التعليم الجديد بنعرضها بطريقة محترمة وفي وسائل الإعلام بدون أي تظاهرات وبدون مخالفة القانون، والدولة تتفهم ذلك جدًا».

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بالنظر في شكاوى أولياء الأمور وحل الصعوبات التي تواجههم في نظام التعليم واحتضانهم ومراعاة توترهم وغضبهم.