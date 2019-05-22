شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 18 رحلة تقل 2800 معتمر إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 18 رحلة إلى جدة والمدينة من مطاري القاهرة وبرج العرب الي الأراضي المقدسة، وذلك لنقل 2800 معتمر، وذلك بواقع 10 رحلات إلى جدة و8 رحلات الي مطار المدينة.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة، وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجارى ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.