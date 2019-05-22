شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الوصايا لمنع حرائق السيارات بعد توقعات الارصاد بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بين 47 و50 درجة مئوية. ويرصد ”الخليج 365” هذه التحذيرات فى النقاط التالية: ويرصد ”الخليج 365” هذه التحذيرات فى النقاط التالية: 1- إخلاء السيارات المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام. 2- فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط "تنسيم". Advertisements 3- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل. 4- تعبئة وقود السيارة فى الفترة المسائية. 5- عدم السفر بالسيارة فى الفترة الصباحية. 6- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا فى السفر.

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