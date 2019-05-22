محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
مشادة كلامية حادة تطورت إلى مشاجرة، عمد خلالها مسجل خطر إلى حرق شقة جاره بواسطة زجاجات حارقة ليستنجد الطرف الثاني بالشرطة التي حضرت في غضون دقائق.
تنامى إلى مسامع المسجل خطر صوت سرينة الشرطة المميزة، أيقن معها أنه في طريقه لقضاء ليلته خلف القضبان بعتباره مشكو في حقه ووجود آثا حريق في شقة جاره، فقرر التخلص من حياته.
قفز المتهم من الطابق السابع ليسقط جثة هامدة فور ارتطام جسمه بالأرض وسط ذهول الأهالي الذين ظنوا للوهلة الأولى أن الأمر محض مشهد سينمائي.
فرضت قوات الشرطة بقسم الوراق طوقا أمنيا بمحيط الجثة، وبدأ رجال المباحث في جمع المعلومات حول ملابسات الواقعة، واستدعاء الشاكي الذي اتهم المتوفى بإضرام النار في شقته بسبب خلافات الجيرة.
تم نقل الجقة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، أحاله العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق، إلى النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مولوتوف وسرينة وجثة طائرة.. المشهد الأخير لمسجل خطر في الوراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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