الأرصاد تفسر سبب ارتفاع الحرارة لـ 45 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

قال الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس السائد في مصر يتحدد بحسب الكتلة الهوائية التي تتغلب على أخرى.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن السبب وراء الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد اعتبارًا من اليوم، والمتوقع لها أن تسجل 45 درجة مئوية الجمعة المقبل، هو كُتل هوائية عريضة من الشرق للغرب تعمل على جذب رياح دافئة من منخفض السودان الموسمي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الثلاثاء، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين أنه من المقرر أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث بدأت اليوم موجة حر جديدة تصل إلى ذروتها يوم الخميس حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 45 درجة.

وتابع: "بداية من يوم الجمعة تتراجع درجات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي أيضًا، بواقع درجتين إلى 3 درجات لتسجل القاهرة 40 درجة".