"قومي المرأة": إعداد الخطة الوطنية الأولى لتعزيز دور المرأة في صنع السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق عمل يضم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية في الدولة، من أجل إعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى حول تعزيز دور المرأة في مجال صنع وحفظ وبناء السلام.

وذكر المجلس -في بيان- أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر عام 2000، والذي نص على أهمية اتخاذ المزيد من التدابير لتفعيل دور المرأة في كافة مستويات صنع القرار ومنع الصراعات وحلها وحفظ وبناء السلام، كما أن هذا يأتي متسقًا مع توجه الدولة لتعزيز دور المرأة المصرية في كافة المجالات، لاسيما منذ إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، والتي كان آخرها التعديل الدستوري بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، ومتزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ومع اقتراب الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأوضح أن التعاون بين وزارة الخارجية والمجلس يأتي تطويراً لجهود المرأة المصرية في مجالات صنع وحفظ وبناء السلام عربياً وإفريقياً، سواء من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية، أو من خلال دور مركز القاهرة في بناء القدرات العربية والإفريقية في مجال تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بما في ذلك بناء قدرات مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ونوَّه المجلس القومي للمرأة بأن مصر تعد إحدى أهم الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات حفظ السلام الأممية، كما تلعب دوراً مسئولاً في جهود تسوية النزاعات الإفريقية والعربية، فضلاً عن كون مركز القاهرة أحد مراكز التميز المعتمدة من الاتحاد الإفريقي في مجال التدريب، بما في ذلك في مجال تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.