وفد إماراتي يصل القاهرة لبحث التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات محمد عبد الله القرقاوي، قادمًا على رأس وفد من أبوظبي في زيارة للبلاد؛ لبحث سبل دعم التعاون.

وقالت مصادر، في تصريحات للصحفيين، إنه من المقرر أن يلتقي الوفد الإماراتي خلال زيارته مع عدد من المسؤولين فى إطار دعم علاقات التعاون بين مصر والإمارات فى كل المجالات وتبادل الخبرات والزيارات.