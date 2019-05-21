مصر | مباحث الجيزة تكشف مفاجآت حول العثور على جثة مجهولة بنفق الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الجيزة تكشف مفاجآت حول العثور على جثة مجهولة بنفق الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشخص المجهول الهوية، الذي عثر على جثته في حالة تعفن بنفق الهرم، كان يحاول سرقة الكابلات الكهربائية، المتواجدة بالمكان، ولقى مصرعه صعقا بالكهرباء حال سرقته، كما تبين أنه مر على وفاته أكثر من 5 أيام.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص في حالة تعفن ومجهول الهوية، بنفق الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، مفاده بعثور أحد عمال شركة الكهرباء على جثة شخص في حالة تعفن بنفق الهرم، حال قيامه، بإصلاح أحد كابلات الكهرباء.

وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، وعثر على جثة شخص في العقد الثالث من عمره، وفي حالة إنتفاخ وتعفن لمرور عدة أيام على وفاته، كما تبين أن المتوفي مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أيه أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.